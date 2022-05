Wirz

Nachhaltiges Reisen als Herzensangelegenheit

Mit My Swisstainable Journey will Schweiz Tourismus nachhaltiges Reisen in der Schweiz erlebbar machen.

Schweiz Tourismus will eine Gegenkultur zum Massentourismus entfachen. Unter dem Claim My Swisstainable Journey soll nachhaltiges Reisen in der Schweiz persönlich erlebbar machen. Herzstück ist ein Dokumentationsformat mit sechs Spots.