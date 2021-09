Obwohl der ÖV in Zürich schon über hundert Jahre alt ist, sind die Trams, S-Bahnen und Busse des ZVV definitiv die Transportmittel der Zukunft. Denn allesamt produzieren sie weniger Abgase, weniger Feinstaub und weniger Lärm als der Privatverkehr. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

In Zeiten, in denen die Klimaerwärmung ein immer grösseres Problem wird, hält der ZVV mit seiner Flotte klimafreundliche Problemlösungen bereit – ein- und umzusteigen ist also mehr denn je angezeigt. Diese Botschaft vermittelt in diesen Tagen eine breitgestreute Plakat-, Print- und Onlinekampagne, die von den Umweltspezialisten von Spinas Civil Voices kreiert wurde.

Verantwortlich beim ZVV: Lukas Tenger (Leiter Marketing), Peter Schilde (Marketing, Kommunikation); verantwortlich bei Spinas Civil Voices: Matthias Freuler, Stephan Huwiler, Miriam Fischer (Kreation), Nicolas Stark (Bewegtbild), Tullio Tomasini (Beratung), Simon Opladen (Fotografie), Remo Stoller (Bildretouche). (pd/lol)