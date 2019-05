Schon bevor Christoph Stähli 1998 in Zürich die Boxx Werbeagentur aus der Taufe hob, gehörte das Berner Optikerfachgeschäft Boday Bulloni zu seinen Kunden. «Die Eltern meiner damaligen Freundin empfahlen ihren Freunden, dem Ehepaar Boday Bulloni, einen jungen Grafiker für ein attraktiveres Schaufenster und kreativere Werbung», so Stähli in einer Mitteilung. Über all die Jahre schuf Boxx Werbung für den mittlerweile von der nächsten Generation geführten Fachbetrieb «legendäre Auftritte, die in Bern zu den bekanntesten Werbemotiven gehören», wie es weiter heisst.

Mit der aktuellen Kampagne erreichte Stähli nun einen weiteren Höhepunkt in seinem Schaffen für Boday Bulloni. Denn die Plakatserie «Die Kunst des guten Sehens (the new art of sight)» wurde in die neuste Ausgabe von «Lürzers Archiv» in der Kategorie Einzelhandel aufgenommen. Hier stecke die Message im wahrsten Sinn des Wortes im Bild.

Das sei für Boxx, die mittlerweile in Bern ansässige Kreativagentur – der sich im Laufe des letzten Jahres auch der Texter und CD Simon Freiburghaus angeschlossen hat – eine Bestätigung ihres Credos: «Ein funktionierendes Kommunikationskonzept baut immer auf einer tragenden Idee auf. Und ist die Idee gut, lässt sie sich in allen Kanälen und jeder erdenklichen Form erzählen», heisst es in der Mitteilung weiter. (pd/cbe)