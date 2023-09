Studio Wanner: Mit dem Ein/Aus-Toggle für die eSIM-Nutzung

Der digitale Mobilfunkanbieter Digital Republic lanciert die zweite Out-of-Home-Kampagne. Die gemeinsam mit dem Studio Wanner entwickelte analoge und digitale Kampagne setzt die einfache Nutzung und Aktivierung der eSIM von Digital Republic in Szene, heisst es in der Mitteilung.

Die eSIM ist auf dem Vormarsch und ist bei vielen Mobilfunkkundinnen und -kunden bereits heute die erste Wahl. In Zukunft wird die eSIM die physische SIM-Karte komplett ersetzen. Doch obwohl die eSIM bereits seit mehreren Jahren in vielen Smartphones und Smartwatches standardmässig integriert ist, ist deren Aktivierung und insbesondere der Wechsel von der physischen SIM-Karte auf die eSIM bei vielen Mobilfunkanbietern noch sehr umständlich. Nicht so bei Digital Republic.

Bereits vor drei Jahren hat Digital Republic auf die eSIM gesetzt und das eSIM-Erlebnis für ihre Kundinnen und Kunden laufend weiterentwickelt, schreibt das Unternehmen. Jetzt ist es möglich die eSIM von Digital Republic 30 Tage lang gratis zu testen und in weniger als 5 Minuten selbst zu aktivieren.

Mit der Kampagne wird auf simple, aber kreative Art die einfache eSIM-Nutzung und -Aktivierung mit Digital Republic gezeigt. Lukas Wanner, Studio Wanner, dazu: «Wir haben den bekannten Ein/Aus-Toggle der Smartphones, als minimalistisches Sujet gewählt. Damit setzen wir die eSIM-Nutzung dem einfachen Ein- und Ausschalten des WIFI, von Bluetooth oder des Flugmodus gleich.» Im gleichen Zug wird die Assoziation zwischen der eSIM und dem Smartphone erreicht.

Dimitri Salzgeber, CMO bei Digital Republic: «Die eSIM ist gekommen, um zu bleiben. Mit unserer aktuellen Kampagne zeigen wir auf, wie einfach die Nutzung, die Aktivierung oder ein Wechsel auf die eSIM mit Digital Republic ist.» Die eSIM-Kampagne von Digital Republic wird auf digitalen und analogen Kanälen von Mitte September bis Mitte Oktober in Zürich, Bern, Basel, Lausanne und Genf zu sehen und zu hören sein.

Verantwortlich bei Digital Republic: Dimitri Salzgeber (CMO), Aileen Marbacher (Marketing Managerin), verantwortlich bei Studio Wanner: Lukas Wanner (Creative Director), Stefan Cecere (Lead Designer. (pd/wid)