Um das Angebot der E-Auto Abos bei dem Autohändler Clyde in der interessierten Zielgruppe bekannt zu machen, hat Drop8 eine mehrstufige Programmatic Brand-Performance Kampagne entwickelt und umgesetzt. Ziel der Kampagne war es, den Abverkauf der Clyde E-Flotte und die Förderung von Verständnis für das E-Auto-Abo zu pushen. Die programmatische Strategie folgte dem roten Faden des übergreifenden Kommunikation-Frameworks von Clyde.



Während drei Push-Flights von jeweils fünf Tagen zwischen November und Dezember wurde die Sichtbarkeit von Clyde in der Onlinewelt kurz, aber intensiv mittels aufmerksam starker Formate maximiert. Anschliessend an die jeweiligen Push-Flights wurde der Kernzielgruppe inhaltsbezogene Botschaften zum Thema angezeigt, allen Nutzern, welche Engagements mit der Kampagne oder auf der Website generiert haben wurden zusätzliche Botschaften mit Fokus auf den auf den Abschluss von vordefinierten Conversions ausgespielt. Diese in sich greifenden und aufeinander abgestimmten Kommunikationsphasen brachten der Kampagne die nötige Struktur, um entlang des Marketing Funnels die für Clyde relevante Zielgruppe abholen zu können.









Um die Zielgruppe zu erreichen, habe Clyde in der Kommunikations-Strategie eine recht eindeutige Persona definiert, welche die Kampagne ansprechen soll. In einer zunehmend Cookieless-Welt werde die effiziente User-Ansprache aber immer schwieriger. Um die technisch versierte und einkommensstarke Zielgruppe von Clyde effizient zu erreichen, arbeite Drop8 laut eigenen Angaben mit modernen Cookieless Lösungen, welche insbesondere die Werbe-Ansprache auch auf iOS und Safari Traffic ohne Privacy-Einbussen ermöglicht, als Grundlage dienen dazu Daten vom Bundesamt für Statistik. Unabhängig von Walled Gardens und deutlich skalierbarer als limitierende Contextual Targetings, erlaube der Cookieless-Approach von Drop8 Privacy-konforme Targetings der erwünschten Userschaft.







Zur User-Ansprache wurden nebst grossflächigen Double-Sitebars, Desktop- und Mobile Formaten auch das Video-Material aus Shootings im Engadin (Content von Andy Was Right) verwendet. Anstatt limitiert auf Instream-Player oder Outstream-Positionen, wurden die Videos in 4K Qualität und ohne Ladezeit in ansprechenden Display Bannern bei den Usern positioniert. Dank der Adaptive Streaming Technologie, mittels welcher Drop8 seit 2022 Video-Banner produziert, werden lediglich Daten gestreamt, welche vom User auch tatsächlich geladen/gesehen werden. Nebst der optimierten Video-Ausspielung liegt der grosse Vorteil jedoch ganz woanders - der Senkung des CO2-Fussabdrucks der digitalen Werbekampagne. Durch die Adaptive Streaming Technologie sei mit der Clyde Winterkampagne 2022 mehr als 3000 GB an Data Transmission gespart worden, was in 960 Kg CO2-Ersparnis oder einer korrespondierenden CO2-Emmission von 7’850km gefahrener Auto-Strecke resultiere, wie es weiter heisst.

Zur Visualisierung der Kampagne wurde ein auf täglicher Ebene automatisiertes Reporting Dashboard erstellt. Dies erlaube tägliches Monitoring des Kampagnenverlaufs und das Reporting von Kampagnen-relevanten Performance-Metriken.

Verantwortlich bei Clyde Mobility: Renato Späni (Head of Marketing), Andreas Leuzinger (Kampagnen- & Projektleiter), Christopher-Andre Dörschel (Brand Design), Laura Strukamp (Texte & Communication), Raphael Schöni (Fotografie) und Fabian Huber (Performance Marketing). (pd/mj)