Mona und Mateo: Mit dem Velo zum nächsten Volg

Augenringe, Sonnenbrand und Medaillen

Das «Team Swiss 2023» hat die Schweiz an den Young Lions Competitions vertreten. Ihre persönlichen Eindrücke.

Das «Team Swiss 2023» hat die Schweiz an den Young Lions Competitions in Südfrankreich vertreten. Zurück brachten die jungen Kreativen Bronze. Für persoenlich.com schildern zehn Talente ihre ganz persönlichen Eindrücke, die sie an der Côte d'Azur gesammelt haben.

von Christian Beck