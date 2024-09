TrueStory: Mit dem Zug an die Street Parade und zurück

Publiziert am 10.09.2024

Die Hauptbotschaft war: Mit den ÖV an die Zürcher Sommer Events und zurück. Im Fokus standen dabei die drei grossen Zürcher Events Albanifest, Street Parade und Zürich Openair, heisst es in einer Mitteilung. Zielgruppen waren je nach Event jüngere und ältere Personen aus dem Grossraum Zürich.

Diese sollten mit den drei Teaser Kurzvideos darauf aufmerksam gemacht werden, mit den öffentlichen Verkehrsmittel an die Events hin- und zurückzufahren. Zusätzlich konnte in den Videos noch mitgeteilt werden, dass bei allen Events Zusatzangebote an Zügen und Bussen zur Verfügung gestellt werden. (pd/spo)