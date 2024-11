Publiziert am 06.11.2024

2001 hat Ruf Lanz die Weichen gestellt für die VBZ-Kampagne «Umsteigen lohnt sich», die Tram und Bus als smarte Alternative zum Auto in der Stadt Zürich positioniert. «Nicht mit missionarischem Eifer, sondern unerwartet und unterhaltsam. Deshalb hat die Kampagne bis heute viele Anhänger in der Zürcher Bevölkerung», erklärt Silvia Behofsits, Leiterin Unternehmenskommunikation der VBZ, in einer Mitteilung von Ruf Lanz.

Ein erfolgreiches Nebengeleise der Kampagne sind Aktualitätsanzeigen, die sich auf Ereignisse und Events in Zürich beziehen. Das jüngste Sujet ist der Auto Zürich gewidmet, der mittlerweile grössten Automesse der Schweiz (7. bis 10. November). Für die Fahrt dorthin empfehlen die VBZ allen Autofans ihre Fahrzeuge: Volkswagen im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie befördern täglich über 800'000 Menschen nerven- und umweltschonend. Zudem kennen die Volkswagen der VBZ keine Parkplatzprobleme und geniessen an allen Lichtsignalanlagen in der Stadt Zürich Vorfahrt.

Das Sujet erscheint ganzseitig in 20 Minuten und in den sozialen Medien und reiht sich ein in eine Serie von Textanzeigen mit Aktualitätsbezug. So enthüllt ein anderes Sujet alle vier Jahre die wahre Sitzverteilung in Zürich, wenn der frisch gewählte Zürcher Gemeinderat sich zur ersten Sitzung trifft.

Und ein weiteres Motiv erinnert zum Weltklimatag daran, wer jeden Tag ohne viel Aufhebens für die Umwelt auf die Strasse geht. (pd/cbe)