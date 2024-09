Thjnk Zürich: Mit der Bio-Knospe ist daheim alles erlaubt

Publiziert am 23.09.2024

Bio Suisse setzt mit ihrer Bio-Knospe seit 1981 Massstäbe für Mensch, Tier und Natur. Seit 2016 wird die Kommunikation der führenden Bio-Organisation der Schweiz in enger, kreativer Zusammenarbeit mit Thjnk Zürich geprägt. Beim Kauf von Artikeln mit der Bio-Knospe können sich Konsumentinnen und Konsumenten sicher sein, dass wirklich alles Bio ist, heisst es in einer Mitteilung. Denn das Label kommt nur auf Produkte, die nach strengsten Richtlinien hergestellt werden – ohne chemisch-synthetische Pestizide, ohne Aromen und Farbstoffe sowie mit Tierwohl als Priorität.

Um die Bio-Knospe schon bei der Kaufentscheidung in den Fokus der Konsumentinnen und Konsumenten zu rücken, verabschiedet sich Bio Suisse in der neuen Imagekampagne bewusst von der gewohnten «Hofromantik» und erreicht die Menschen dort, wo sie sich täglich wiederfinden: in ihren ganz individuellen Ess- und Kochgewohnheiten.

In sechs Kurzflimen werden alltägliche Situationen aufgegriffen, die zeigen, dass es völlig egal ist, wie, wo oder wann gegessen oder gekocht wird – entscheidend ist, dass dabei Produkte mit der Bio-Knospe genutzt werden. So wird in einem Film der fast schmerzhafte Moment gezeigt, in dem Spaghetti geschnitten werden. Oder eine Frau, die sich auf kreative Weise gegen das Weinen beim Zwiebeln schneiden schützt. Die Auflösung der Spots ist immer das Kampagnen-Motto: «Hauptsache Bio-Knospe». Denn am Ende kommt es nur auf diese an.

Die ersten drei Kurzspots sind ab sofort im TV und auf verschiedenen Online-Plattformen zu sehen. Im Frühjahr 2025 wird die Kampagne mit drei weiteren Filmen fortgesetzt. Ergänzend dazu bieten die digitalen Werbemittel und die begleitende Microsite vertiefte Einblicke in die Vorteile der Bio-Knospe. (pd/cbe)