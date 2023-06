Die Kampagne greife ein aktuelles Thema auf und bietet Reisenden die Möglichkeit, von dieser Situation zu profitieren, schreibt die Agentur Suchhelden in einer Mitteilung.

Die zentrale Botschaft «Mit der Travel Karte vom starken Franken profitieren» wird von einer Reihe von Nebenbotschaften begleitet, die die Vorteile der Prepaidkarte von Swiss Bankers als ideales Zahlungsmittel für Reisende hervorheben. «Aktualität im Marketing erhöht die Zielgruppenrelevanz, deshalb haben wir die Kampagne darauf ausgerichtet», wird Basile Willi, Marketing Manager bei Swiss Bankers, in der Medienmitteilung zitiert.

Ein Hauptmerkmal der Kampagne ist der Hinweis auf die Möglichkeit, die Travel Karte in Euro oder US-Dollar zu erhalten und diese mit dem derzeit starken Franken aufzuladen. So sichern sich Reisende einen Währungsvorteil und können ihre Ausgaben während ihrer Reisen tätigen, ohne sich noch um lästige Währungsschwankungen sorgen zu müssen. «Wir möchten, dass Reisende mit einem guten Gefühl in die Ferien können», sp Axel Liebe, CMO bei Swiss Bankers. gemäss Mitteilung.

Die Kampagne wird mit Videoformaten über Social Media und DOOH ausgestrahlt und setzt auf eine kreative und unterhaltsame Bildsprache. «Für die Kreation der Werbemittel haben wir auf den Cut-Out-Stil gesetzt, um einen hohen Unterhaltungsfaktor zu erreichen», so Sandra Nein, Head of Videoproduction bei der Agentur Suchhelden. Zum Hauptvideo «Starker Franken» hat die Agentur Suchhelden sechs weitere Videos produziert, die die einzelnen Vorteile der Travel Karte und den Service «Fremdwährungen nach Hause bestellen» von Swiss Bankers bewerben.



















Verantwortlich bei Swiss Bankers: Basile Willi (Gesamtverantwortung); verantwortlich bei Suchhelden: Nadine Sogl (Projektleitung). (pd/nil)