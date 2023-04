Ferris Bühler: Mit Eichhof-Plakaten zum Heiratsantrag

Mit ihrer neuen Werbekampagne, welche in Zusammenarbeit mit der PR-Agentur Ferris Bühler Communications entstanden ist, zelebriert die Luzerner Brauerei ihre Konsumentinnen und Konsumenten und hört auf deren Wünsche und Kommentare genau hin, wie es in einer Mitteilung heisst.

Eichhof wisse, wie individuell die Zentralschweiz ist. Katia aus Ebikon möchte mit der Headline «Mall leer, Glas voll» Besucherinnen und Besucher in das Einkaufszentrum locken. Währenddessen bringt Eichhof-Brauerin Céline ihre Liebe zu Songs von Sido und gutem Bier mit dem Claim «Mein Bezirk, mein Viertel, mein Bier» zum Ausdruck. Und Mitch, der im Sommer mehrmals auf das Stanserhorn läuft, verleiht Eichhof den Titel zum «Offiziellen Stanserhorner Wegbier».

Ab dieser Woche sind die 80 Plakate sowie über 100 Online-Banner gemäss Mitteilung in der ganzen Zentralschweiz zu sehen, wobei einer ganz besonders ist. Dominik bittet Svenja um ihre Hand – aber nicht irgendwie. In Luzern prangt sein Heiratsantrag schwarz auf gelb an einer Plakatwand an der Bruchstrasse in der Stadt Luzern. Eichhof macht es möglich – und spendiert Svenja und Dominik gleich noch Gratisbier für ihr grosses Fest. Falls sie dann auch «Ja» sagt.

Eichhof wolle die Vielfalt der Zentralschweiz zum Ausdruck bringen und hat jedes einzelne Plakat seinem Standort angepasst, wie es weiter heisst. Über 100 Zentralschweizerinnen und -schweizer haben für die gelb-schwarzen Plakate ihre Sprüche zum Besten gegeben, die es an den unterschiedlichsten Orten in den sechs Kantonen der Zentralschweiz zu sehen gibt.

Wer ebenfalls seine Botschaft auf einem Eichhof-Plakat sehen will, kann sich per Text, Bild oder Video an info@eichhof.ch oder deren Social-Media-Kanäle wenden und mit etwas Glück Teil der neuen Eichhof Kampagne werden. (pd/yk)