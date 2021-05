Family: Mit einem Schrei zum grossen Glück

Mit der neuen TV-Kampagne für Jackpots.ch knüpft die Agentur Family an den letztjährigen Erfolg an. Die neuen Spots zur Leitidee «So geht Glück» bestechen durch humorvolle, kuriose Stories und eine eingängige Bildsprache, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die vierteilige Kampagne wird im nationalen TV und online zu sehen sein.

Verantwortlich bei Jackpots.ch: Niko Adalis (Bereichsleiter Acquisition Marketing), Sven Stierli (Mediengestalter und -koordinator); verantwortlich bei Family: Claudio Catrambone, Corinne Schneider, Svenja Hässig, Marc Ambühl, Marco D’Amico; Produktion: Bubbles&Sons, Cyber; Regie: Easy McLovin; DOP: Luka Trajkovic; Color Grading: Marina Starke; Tonstudio: Jingle Jungle; Mediaagentur: Media Schneider. (pd/lom)