Maxomedia: Mit einer Katzenklo Poke Bowl gegen Tabak

Publiziert am 31.05.2024

Unter dem Leitmotiv «Don't get fogged» lanciert Maxomedia in Zusammenarbeit mit Oxysuisse und dem Tabakpräventionsfonds (TPF) und eine Nikotinpräventionskampagne. Die Kampagne zielt darauf ab, Jugendliche über die Strategien der Tabak- und Nikotinindustrie aufzuklären, indem sie in zielgruppengerechten Kurzvideos aufgedeckt werden, heisst es in der Mitteilung.

Die Tabak- und Nikotinindustrie verpacke ihre gesundheitsschädlichen Produkte in den Sozialen Medien geschickt in bunte, süsse Versprechen, um die Jugend zum Konsum zu verleiten, schreibt die Agentur. Mit der Fragestellung: «Was ist genauso dumm wie ein Donut mit Nagellacktopping?» und der dazugehörigen Antwort: «Blaubeeren mit Nikotin.» sendet die Kampagne eine klare Botschaft an die junge Zielgruppe: Lass dich nicht verarschen von der Tabak- und Nikotinindustrie! Die Kampagne führt auf die Landingpage unfogged.ch, wo weitere Tricks erklärt werden.

Mit dem Video Generator auf der Landingpage kann jeder Nutzer und jede Nutzerin das eigene Produktvideo erstellen. KI kombiniert etwas Leckeres mit etwas richtig Dummem und soll so zeigen, wie lächerlich diese Tricks wirklich sind. Wer spontan keine Idee hat, kann mit dem Gib-mal-Idee-Button Inspiration holen. Die Videos können direkt auf Tiktok mit der Peergroup geteilt werden.

Gamification für die junge Zielgruppe

Die Kampagne setzt auch auf Gamification: Mit Minecraft als Plattform wird Prävention spielerisch vermittelt. Auf «Foggy Island» auf unfogged.ch/minecraft können Jugendliche in die verborgenen Praktiken der Tabakindustrie eintauchen. Mit etwas Geschick können sie die dunklen Geheimnisse aufdecken und dabei Preise gewinnen. (pd/wid)