Die Nachhaltigkeitsbewegung hat auch die Autoindustrie erreicht. Elektro- und Hybridfahrzeuge werden immer wichtiger und rücken dementsprechend zunehmend in den Fokus der Kommunikation.

Für Citroën hat Heimat Zürich eine Kampagnenstruktur entwickelt, die mit leichten Modifikationen das ganze Jahr über eingesetzt werden kann und die beiden Modelle Citroën Ë-C4 100% ëlectric und Citroën C5 SUV Aircross Hybrid bewirbt.

Umgesetzt wurde die Kampagne in Engagement Ads und weiteren digitalen Assets sowie Plakaten, welche die beiden umweltfreundlichen Fahrzeuge in den illustrierten Schweizer Ortschaften Bern und Zermatt zeigten, heisst es in der Mitteilung.





Verantwortlich bei Citroën Schweiz: Daniel Fuchs, Marketing Direktor Citroën und DS Schweiz; Vanessa Maruccia, Leiterin Marketingkommunikation; verantwortliche Agentur: Heimat Zürich; verantwortlich Digital: MMB/Capture Media; Illustration: Anne-Marie Pappas (pd/wid)