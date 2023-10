Gincosan ist ein pflanzliches Arzneimittel mit Extrakten aus Ginsengwurzeln und Ginkgoblättern, das gegen Konzentrationsmangel, Gedächtnis- und Merkschwäche wirkt.

Um den Bekanntheitsgrad des Produkts vor allem bei einer jüngeren und männlichen Zielgruppe zu steigern, richtet sich die Onlinekampagne insbesondere an Männer im Studium oder in der Weiterbildung, die häufig mit Konzentrationsschwierigkeiten und Ablenkungen zu kämpfen haben, heisst es in der Mitteilung.

Statt die klassischen medizinischen Indikationen auf einer reinen Textebene zu bewerben, setzt die von Zimmermann Communications konzipierte und umgesetzte Kampagne auf ein Storytelling mit Emojis: Aufhänger sind Gedankenblasen, die verdeutlichen, wie leicht man gedanklich plötzlich vom Schreibtisch an einem fernen Strand landet.

Die Kampagne läuft seit Anfang Oktober online und auf Social-Media.

Verantwortlich für die Kampagne: Max Zeller Söhne AG; Kathrin Borner – Product Manager Commercial, Sarah Bussenius – Digital Marketing Managerin; Zimmermann communications GmbH: Christoff Strukamp – Creative Direction; Julia Hofmann – Art Direction; Lara Cavelti – Projektleitung; Rolf Zimmermann – Gesamtverantwortung; Programmierung: Visual Fantastix. (pd/wid)