Mit den ersten Blumen beginnt bei Coop die Sammelaktionskampagne Frühlings-Sammelspass, mit Artikeln für Klein und Gross und drinnen und draussen, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit dabei sind drei Kuscheltiere: ein Frosch, eine Schnecke und ein Häschen.

Jedes dieser Frühlingsboten kommt in einer passenden Müeslischale. Ausserdem gibt es ein Aquarellfarben-Set, welches Farbe in den Kinderalltag bringt. Für die Erwachsenen stehen zwei verschiedene Pflanzentopf-Sets inklusive Coop Naturaplan Saatgut sowie ein dreiteiliges Gärtnerset zur Verfügung. Der «Frühlings-Sammelspass» dauert vom 3. März bis zum 9. April 2023.

Valencia Kommunikation durfte, laut Mitteilung, die Promotion kommunikativ unterstützen und gestaltete den gesamten Auftritt vom Keyvisual über das Naming bis zum Layout des Sammelhefts. Begleitet wird die Promotion von einer umfangreichen Kampagne mit mehreren integrierten Werbemassnahmen, welche von Social Media und TV über Print und DOOH bis an den POS reichen.

Bespielt werden dabei sowohl die Coop internen Werbekanäle wie Coopzeitung oder coop.ch wie auch externe Kanäle wie Plakate, TV oder Display Ads. In einem Bewegtbild – welches gemeinsam mit Boutiq Films realisiert wurde – erwachen dabei die Plüschtiere zum Leben. Das Bewegtbild wurde auf diverse Formate wie TV, Social Media Ads, Bumper etc. adaptiert.

Verantwortlich bei Coop: Vanessa Finzer (Leiterin Werbung), Simon Bohnenblust (Leiter Werbung Promotionen/Verkaufsförderung), Sabine Gnand (Projektleiterin Werbung Promotionen/Verkaufsförderung), Saara Jeisy (Projektleiterin Verkaufsplanung/Promotionen), Simon Flatt (Leiter Media), Sibel Sahinbay (Projektleiterin Werbung POS Retail), Florian Lanovic (Leiter Social Media/Campaigning), Michel Bannier (Social Media/Campaigning), Aliza Berndt (Social Media/Campaigning); verantwortlich bei Valencia Kommunikation: Tommy Schilling (Creative Director), Iraklis Hungerberg (Senior Account Director), Rahel Reist (Beratung), Amadea Waldmann (Grafik), Sebastian Refardt (Text/Konzept), Marco Fritz (Polygrafie); verantwortlich bei Boutiq Film AG: Mike Huber (Regie), Chantal Gugger (Executive Producer), Sören Schmidt (Executive Producer); verantwortlich bei TWMedia: Stephan Küng (Gesamtverantwortung), Manuela Brunner (Mediaplanung), Pearl Kathriner (Senior TV-Planerin), Damiano Vitali (Head of TV), Sven Däschner (Head of Online), Miriam Küng (Digital Campaign Manager), Madeleine Huber-Tröndle (Online-Mediaplanerin); verantwortlich Konzept und Produkte: Boost. (pd/yk)