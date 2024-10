Mona und Mateo: Mit Globus auf urbaner Entdeckungsreise

Publiziert am 30.10.2024

Globus macht den Herbst zur Zeit des Entdeckens – direkt vor der eigenen Haustür. Die neue Kampagne der Kreativagentur Mona und Mateo stellt die lokale Verwurzelung des Schweizer Department Stores ins Zentrum der Kommunikation und führt seine Kundinnen und Kunden an aufregende Orte. Diese wurden in Kooperation mit über 90 Partnern kuratiert und in sieben Stadtführern festgehalten, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Kampagnenmotto «Happy here» sei Programm und zeige den Weg zu den schönsten Erlebnissen der Schweizer Städte, in denen Globus zu Hause sei.

«Diese Herbstkampagne macht allen Freude, die stets auf der Suche nach Neuem und neuen Geschichten sind. Sie lädt zum Entdecken des Besonderen ein und zeigt, dass ein Besuch im Globus der beste Startpunkt dafür ist», wird Annika Kumar, Head of Marketing bei Globus, in der Mitteilung zitiert.

Die gedruckten Karten liegen kostenlos für alle Kundinnen und Kunden von Globus an allen Standorten auf. Dazu kommen eine Vielzahl weiterer Motive am PoS, auf Digital out of Home sowie als Display Ads und auf Social Media zum Einsatz. Die Kampagne ist seit dem Mitte September im Einsatz. (pd/cbe)