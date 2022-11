Der SC Bern ist laut einer Mitteilung «einer derjenigen Schweizer Sportclubs, die dank grosser Erfolge, legendärer Spieler und Trainer sowie dank ihrer grossen und treuen Fan-Community eine Ausstrahlung haben, die weit übers rein Sportliche hinausstrahlt». Zum Saisonauftakt präsentierte die langjährige SCB-Agentur Republica «einen tiefgreifenden Neuauftritt, der die vielen Facetten dieser emotionsgeladenen Marke ins Zentrum stellt. Ehrlich, authentisch – und so nah dran, wie nur möglich».

Selten bis noch gar sei beim SC Bern auf eine Saison hin an derart vielen Schrauben gedreht worden. Republica konnte innerhalb dieses kommunikativen Change-Prozesses laut Mitteilung auf sehr vielen Ebenen Einfluss nehmen: Von der Marke und ihren Werten über das neue Heimdress und die SCB-Identity in den Stadionkatakomben bis hin zur Pre-Game-Show und zur neuen Kampagne, die den SCB out of home und online «in voller Authentizität präsentiert».

Bereits seit gut 14 Jahren heisst es laut der Agentur: «Der SCB geht unter die Haut – 24/7». Dieser Ansatz des Immerwährenden (also 24 Stunden, 7 Tage die Woche) sei im Rahmen der Markenschärfung wieder reaktiviert, frisch interpretiert und im wahrsten Sinn erweitert worden. Das Resultat sei der neue Markenclaim «Immer & ewig». «Wer einmal zur SCB-Communitiy gehört, soll auf Lebzeiten gut unterhalten, begeistert und mit möglichst vielen Erfolgen belohnt werden. Das steht seit jeher in der DNA des SC Bern», heisst es dazu in der Mitteilung.

Eingeführt wird dieser Claim mit einer Kampagne, die ebenfalls bekannte Wortpaare wie «Hut & Haar», «Egge & Kante» oder «Chopf & Chrage» ins Feld führt – mit der Botschaft, dass der SCB stets mehr ist, tut und bringt, als bloss das Eine. Zusammen mit den Bildern des Berner Fotografen Rob Lewis soll die Kampagne den gesamten SCB-Kosmos hautnah, fadengerade, offen und ehrlich visualisieren – von Spielern über Staffmembers bis zu den Fans. Es seien «Momentaufnahmen im Reportagenstil, ohne Beigemüse, ohne Firlefanz und basierend auf den Club-Werten Ehrlichkeit, Authentizität, Dynamik und Wille». Die ganze Fülle an Sujets ist derzeit online und im Öffentlichen (Berner) Verkehr sowie in Form von Plakaten und Inseraten präsent.

Umfassende Eingriffe

Neben diesen klassischen Aufgaben war Republica an der inhaltlichen Weiterentwicklung der neuen SCB-App mit der Einbindung des Ticketings und der Aboverwaltung sowie zahlreichen weiteren Features beteiligt. Zudem hat Republica die Pre-Game-Show neu konzipiert; inklusive Filmclip mit zahlreichen SCB-Fans und -Spielern sowie inklusive dem neuen Soundtrack zum Film. Gemeinsam mit Fotograf Terence du Fresne hat Republica zur Kampagne passende Autogrammkarten gestaltet.

Damit nicht genug: Denn dass der SCB zu Hause neu in Rot spielt, hat seinen Ursprung ebenfalls in der Berner Matte, wo zusammen mit dem neuen SCB-CEO Raeto Raffainer und mit COO Rolf Bachmann dieser einschneidende Wechsel beschlossen wurde, wie es weiter heisst. Für das Design des Heimdress sowie des Auswärts- und des Ausweichsdress zeichnet Republica verantwortlich.

Und zu guter Letzt hat Republica bis in die Katakomben der PostFinance Arena gewirkt und den Spielerbereich (inklusive dem sogenannten Bärengraben kurz vor dem Eis) komplett auf SCB getrimmt und in die Clubfarben Schwarz, Gelb und Rot getaucht. (pd/cbe)