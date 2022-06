Notch: Mit Humor Berührungsängste abbauen

Um die Landinpage als Content Hub der grossangelegten, bestehenden Kampagne «Rückkehr an den Arbeitsplatz» zu etablieren, wurde die Seite mitsamt aller dort präsentierten Tipps überarbeitet, schreibt die verantwortliche Agentur Notch in einer Mitteilung. Weiter sei ein aufmerksamkeitsstarkes Konzept entwickelt worden, um Traffic zu generieren – nicht nur auf der Website, sondern auch an den Spitalbetten. Darum lag das Augenmerk vor allem darauf, Berührungsängste abzubauen und dem schweren Thema den Schrecken zu nehmen.

Dafür wurde gemeinsam mit dem Arzt und Komiker Fabian Unteregger kurze, humorvolle Strasseninterviews kreiert, die allesamt auf die Verhaltenstipps der Suva Bezug nehmen und je auf einem konkreten Tipp und dem Kampagnensatz «Es ist alles gar nicht so schwer» enden.