Saatchi & Saatchi: Mit Komfort durch die Schweiz reisen

Publiziert am 27.09.2024

Als Inspiration für die Probefahrt mit dem Topmodel von Jeep dient die wohl schönste Fahrroute des Landes: die Grand Tour of Switzerland. Gemeinsam mit dem neuen Jeep wird diese laut einer Mitteilung automatisch zur Grand Cherokee Grand Tour. Schliesslich lassen sich laut Saatchi & Saatchi Zürich «kurvige Passstrassen, inmitten von atemberaubenden Bergkulissen, dann am besten geniessen, wenn man in einem Auto sitzt, das in Sachen Komfort keine Wünsche offenlässt».

«Mit unserer Kampagne möchten wir aufzeigen, dass der neue Jeep Grand Cherokee ein aussergewöhnlich komfortables Auto ist. Und Komfort wird ja vor allem dann spürbar, wenn man länger unterwegs ist. So kamen wir auf die Idee der Grand Cherokee Grand Tour», wird Sören Schröder, Geschäftsführer Kreation bei Saatchi & Saatchi Zürich, zitiert.

Interessierte können sich via Website für die Sieben-Tages-Tour bewerben. Alternativ können sie auch direkt auf der Homepage eine Probefahrt mit dem neuen Jeep Grand Cherokee buchen.

«Wir wollen Jeep bei unserer Zielgruppe wieder stärker im Bewusstsein verankern. Die Grand Cherokee Grand Tour ist in unseren Augen dafür der perfekte Anlass», beschreibt Rico Helmrich, Senior Marketing Communications Manager, das Ziel der breit angelegten Kampagne. Diese ist in zwei Phasen aufgebaut und setzt vor allem auf einen digitalen Channel-Mix mit YouTube-Videos, Display und Social Ads sowie E-Mailings.

Ergänzend dazu sind noch weitere Massnahmen geplant, wie zum Beispiel ein physisches Mailing für Bestandskunden sowie Ambientinstallationen. Alle Werbemittel laden zur Interaktion ein und führen auf jeweils unterschiedliche useroptimierte Landingpages, um den Interessierten eine perfekte Experience zu bieten. Die Kampagne ist seit Mitte September on air und läuft bis Mitte November. (pd/cbe)