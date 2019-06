Der demografische Wandel stelle die Langzeitpflege in der Schweiz vor Herausforderungen. Denn die Zahl der Fachkräfte wachse nicht im selben Mass wie die Anzahl alter Menschen, die dauerhaft auf Unterstützung angewiesen sind. Diese Herausforderung wolle die Schweiz frühzeitig gemeinsam angehen.







«Der wichtigste Job der Schweiz» lautet der Name der Kampagne, die Curaviva, Spitex und Oda-Santé lancieren. Im Zentrum des Kampagnen-Hubs stehen neben den möglichen Bildungswegen fünf Lebensgeschichten, die den Betrachter oder User direkt auf die Website führen.

So erzählt dort etwa Dorly in ihrem Film die Geschichte, wie sie eine der ersten Kindergärtnerinnen der Schweiz wurde. Oder Gabriella, dass sie ihr halbes Leben lang fürs Fliegen lebt, obwohl sie bereits seit jungen Jahren an den Rollstuhl gefesselt sei. So unterschiedlich die Lebensgeschichten auch sind, eines hätten sie alle gemeinsam: die Aufforderung, ihre Geschichten mit einem Job in der Langzeitpflege weiterzuschreiben.

Weitere Einblicke in den wichtigsten Job der Schweiz würden Interessierte in den Berufsgeschichten erhalten, die sich ebenfalls auf der Website fänden. Darin erzählen Fachkräfte verschiedener Institutionen direkt aus dem Berufsalltag über ihre Arbeit. Und was sie persönlich täglich dazu motiviert, den wichtigsten Job der Schweiz zu machen.









Zu sehen sei die Kampagne ab sofort schweizweit auf Plakaten und Hängekartons in den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie online und in den sozialen Medien.

Verantwortlich bei Curaviva: Theres Gotsch-Hinden (Projektleiterin, Ressortleitung Bildungsprojekte); verantwortlich bei Spitex: Francesca Heiniger (Leitung Kommunikation/Marketing); verantwortlich bei Odasanté: Luca D’Alessandro (Verantwortlicher Kommunikation); verantwortlich bei Havas: Nathalie Diethelm (Gesamtverantwortung), Reto Schild (Chief Creative Officer), Patrick Beeli (CD), Peter Schäfer, Saskia Kremser (Strategie), Mathias Bart, Bastian Otter (Text), Davide Schenker (AD), Caroline Ronzani, Alexandra Cron (Beratung), Igor Santacatterina, Basil Kräher (DTP), Dominik Zietlow (Film), Anne Morgenstern (Foto), Nina Merli (Interviews und Texte), CR Kommunikation, Kreation & Kino (PR und Medienarbeit), Gold Interactive (Website), Havas Media (Media).







(pd/log)