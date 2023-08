Publicis: Mit Max den Schulweg aus Kindersicht erleben

Seit über 12 Jahren leisten die Axa und die Stiftung für Prävention der Axa mit Max dem Dachs einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit im Strassenverkehr, indem sie Kindern helfen, den Schulweg zu meistern. Max zeigt ihnen, wie sie sich korrekt im Strassenverkehr verhalten und worauf sie besonders achten müssen. Doch Kinder sind nicht allein auf der Strasse unterwegs. Um den zahlreichen Gefahren vorzubeugen, müssen alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer aufeinander Rücksicht nehmen – denn nur gemeinsam können wir für einen gefahrlosen Schulweg sorgen.

Kinder nehmen die Welt anders wahr als Erwachsene. Sie sind weniger aufmerksam und lassen sich leicht ablenken. Ihre Grösse erschwert es ihnen zudem, potenziell gefährliche Situationen zu überblicken und Geschwindigkeiten abzuschätzen. Dadurch sind sie im Strassenverkehr besonders gefährdet. Das Ziel der Kampagne ist es, Erwachsenen zu ermöglichen, sich in die Lage der Kinder hineinzuversetzen, schreibt die verantwortliche Agentur Publicis in einer Mitteilung. Erst wenn sie die Strasse mit Kinderaugen betrachten, realisieren sie: es erscheint alles viel grösser als gedacht. Da Max der Dachs in etwa die Grösse eines Kindes hat, eignet er sich ideal als Lernhilfe – nur eben diesmal für Erwachsene.

Herzstück der Kampagne «Grösser als gedacht – den Schulweg wie ein Kind erleben» ist ein aufmerksamkeitsstarker Erlebnisevent am Zürcher HB vom 17. bis 19. August 2023. Für diesen Zeitraum wurde in der Bahnhofshalle eine aufwendig gestaltete überdimensionale Nachbildung einer Verkehrssituation aufgebaut – vollständig mit Fussgängerstreifen, Verkehrsschildern und einem gigantischen Auto als Centerpiece. Wer will, kann sich mit dem um den Faktor 1,6 vergrösserten Wagen fotografieren lassen und so Teil der Kampagne werden.