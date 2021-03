Um Awareness für die neue Markenwelt «Natürlich am besten» und den neuen Onlineshop zu gewinnen, startet Nahrin zum ersten Mal eine Offensive im TV. Im ersten Spot wird gemäss Mitteilung die neue, 100 Prozent natürliche Gemüse-Bouillon «Intenso & Puro» mit «bestem Geschmack, fettfrei und ohne Geschmacksverstärker» beworben. Und so sind auch die natürlichen Zutaten das Hauptthema des Spots. «Murmi Imfeld», zuständig für Qualitätssicherung Gemüse bei Nahrin in Obwalden, testet die frischen Rüebli.

Der Spot ist seit Anfang März auf diversen Sendern on air, der Einsatz wird dabei von Mediaeffects laufend getrackt und optimiert. Nach der Neupostionierung, dem Rebranding und der Entwicklung der Bildwelt sowie des neuen Packaging Designs startet die Agentur KSP Krieg Schlupp Partner mit Nahrin nun auch in die klassische Werbung.





Verantwortlich bei Nahrin: Markus Bachmann (Leiter Digital Marketing), Philipp Meier (Leiter Marketing), Felix Obrist (CEO); verantwortlich bei KSP: Barbara Sarras (Text), Stephanie Waldvogel (Content Creation, Editing), Alba Rau (Art Direction), Nico Hediger (Grafik), Katja Klee (Beratung), Uwe Schlupp (Creative Direction), Hastings (Sprachaufnahmen und Tonmischung), SLGH (Endfertigung), Ansichtsache (Bildbearbeitung), Myrtha Hafner, Mediaeffects (Media). (pd/lom)