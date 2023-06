Die Berner Kommunikationsagentur Bold hat für Visana eine Aktivierungskampagne in Form einer Online-Challenge ins Leben gerufen, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Ratespiel «Weisch was ig meine?» mit Chrigu Stucki und Mujinga Kambundji ist seit knapp zwei Wochen live und hat bereits die bisherigen Performance-Rekorde von Visana gebrochen.

Im Online-Ratespiel stellen Kambundji und Stucki die Teilnehmenden auf die Probe. Die Visana-Markenbotschafter vermitteln in mehreren Spielrunden verschiedene Begriffe rund um das Thema Gesundheit – mal mit Pantomime, mal mit Zeichnung und schliesslich mit gesprochenen Hinweisen. Das Spiel ist gemäss Mitteilung sowohl visuelle Übersetzung als auch Gamification des Visana-Claims «Wir verstehen uns» (persoenlich.com berichtete). Es soll die Botschaft auf eine interaktive, sympathische und bodenständige Art und Weise zum Ausdruck bringen.

Die Aktivierungskampagne rund um «Weisch was ig meine?» sowie das Spiel selbst wurden von Bold konzipiert und umgesetzt, und gemeinsam mit Visana am 6. Juni gelauncht, wie es weiter heisst. Eine breite Massnahmenpalette verweist auf die Challenge, darunter digitale Werbemittel und sogar ein dazugehöriges Kartenspiel.

«Weisch was ig meine?» ist noch einige Wochen in vollem Gange. Trotzdem sei das Spiel schon jetzt die leistungsstärkste Subsite von Visana – einer interaktiven Landingpage, die den Userinnen und Usern Tipps und Wissenswertes sowie regelmässige Challenges rund um das Thema Gesundheit bietet.

Verantwortliche Agentur: Bold; Verantwortlich bei Visana: Visana Marketing-Team; verantwortlich bei Stories AG (Filmproduktion): Janic Halioua (Regie/DoP), Noah Debbabi (2. Kamera), Daniel Bleuer (Gaffer), Mourad Keller (Ton), Nina Zogg (Maske), Noah Debbabi (Editing), Daniel Jordan (Grading), TonstudioZ (Mix), Henning Steinwarz (Production Coordinator), Chenyi Guo (Producer). (pd/yk)