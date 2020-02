Thjnk Zürich: Mit Pasión zum vollendeten Kaffeegenuss

Mit dem Aufkommen der Baristakultur ist der Kaffeegenuss eine Wissenschaft für sich geworden, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Provenienzen und Röstnuancen der Kaffeebohnen seien manchmal so subtil, dass sie fast nur noch von Experten auseinander gehalten werden könnten. Doch was nützt es, handgepflückte Blue-Mountain-Bohnen zu verwenden, wenn Kalk und Keime in der Kaffeemaschine das Resultat beeinträchtigen? Um die Qualität des Kaffees zu gewährleisten, sollte eine Kaffeemaschine regelmässig entkalkt und gereinigt werden.







Hier setze das Konzept von Thjnk Zürich für Durgol an: Ein Kaffeebauer aus Costa Rica spricht direkt in die Kamera mit Kaffeeliebhabern in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Im neuen TV-Spot bittet er die Konsumenten, ihre Kaffeemaschine regelmässig zu entkalken, um in den wahren Genuss seiner hochwertigen Kaffeebohne zu kommen. In diversen Social-Media-Formaten werden zusätzliche Durgol Produktbenefits humorvoll dargestellt.

















Verantwortlich bei Düring: Andreas Hunte (Direktor Marketing, R&D, International Sales), Claudia Schmidt (Senior Product Manager), Yong-En Chau (Product Manager), Heinz Düring (VRP), Britta Düring (VR), Sven Düring (VR); verantwortlich bei Thjnk Zürich: Alexander Jaggy (GF Kreation), Samuel Christ (Text), Lukas Frischknecht (Art Direction), Calvin Kröhne (Digital Direction), Andrea Bison (GF Beratung), Angela Cristofari (Beratung), Gordon Nemitz (GF Strategie); verantwortlich bei Plan B Film: Chris Niemeyer (Regie), HC Vogel (Produzent), Jessica Sonderegger (Producerin), Christian Herrera (Kamera), Gion-Reto Killias (Schnitt), UKO (Ton-Postproduktion). (pd/lol)