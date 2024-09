Crossfive: Mit PostAuto auf Passfahrt

Publiziert am 11.09.2024

PostAuto bringt jeden Tag viele Schweizerinnen und Schweizer an ihre Freizeitziele. Doch nicht nur die damit verbundenen Wanderungen und Spaziergänge sind ein Erlebnis, sondern auch die Fahrt im Postauto an sich, heisst es in einer Mitteilung. Um die Abenteuerlust in der Ferienregion Aargau-Solothurn zu wecken, realisierte die Basler Agentur Crossfive eine visuell eigenständige, auffällige Kampagne.

Crossfive kreierte für die Ausflugstipps der Region je einen auffälligen Badge und inszenierte daneben die Landschaft, welche von Michel Jaussi fotografiert wurde. Geschaltet wurden Bildschirmwerbung im Fahrzeug, Plakate, Hängekartons sowie Social Media und Owned Media. Die Badges wurden alle zusätzlich in echt gestickt. Über eine Social-Media-Challenge können Ausflugsfans diese sammeln.

Die Kampagne ist noch bis Mitte Oktober aktiv. (pd/cbe)