Als Vizemeister ist der EHC Biel mit entsprechendem Selbstvertrauen in die Meisterschaftsrunde 2023/24 gegangen. Die Kampagne zum bereits erfolgten Saisonstart soll dieses Gefühl auf den Punkt bringen.

Der EHC Biel ist in den letzten Jahren zu einem Top-Team der Schweizer Eishockeyliga avanciert. Zum Saisonstart lockt In Flagranti Communication Fans und Neugierige mit dem Versprechen auf Spektakel in die Arena, heisst es in einer Mitteilung. «Obwohl unsere Saisonabos dieses Jahr schon fast ausverkauft waren, wollten wir unseren Club wie jedes Jahr mit einer auffälligen Kampagne der breiten Bevölkerung präsentieren», sagt Thomas Burkhardt, CMO des EHC Biel. «So konnten wir auch neue Besucherinnen und Besuchern sowie das sportaffine Publikum zum Saisonstart begeistern.»





Mit der Kampagne «We Own The Ice» knüpft In Flagranti bei der Abo- und der Matchwerbung an die erfolgreiche Eiszeit-Kampagne an. Dieses Jahr steht das Selbstverständnis als Vizemeister und heimstarkes Team im Vordergrund. Die neuen Sujets sind zum Saisonstart im Grossraum Biel-Seeland auf zahlreichen klassischen und digitalen Kanälen sichtbar.

(pd/wid)