Der Krankenversicherer Swica hat Havas Schweiz mit der Entwicklung einer Werbekampagne für die Westschweiz beauftragt, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Ziel: die Markenbekanntheit des Versicherers in der Westschweiz zu verbessern und so seine Präsenz in der gesamten Schweiz zu stärken.

«Auf der Grundlage unserer Studien und der daraus gewonnenen Erkenntnisse haben wir einen spezifischen Kommunikationsansatz für die Westschweiz entwickelt. Dieser unterstreicht den lateinischen Hedonismus und die Werte, die den Romands lieb und teuer sind: Spontanität und der Wunsch, unter allen Umständen 100 Prozent sich selbst zu sein», wird Roxane Roullier, Leiterin Kommunikation bei Havas Genf, zitiert. Von diesem Startpunkt habe man eine klare Verbindung zwischen den Bedürfnissen der Romands – und ihrem Gesundheitsdenken – und der Swica-Haltung sowie den angebotenen Dienstleistungen herstellen können. Dieses Alleinstellungsmerkmal ermöglichte in der Entwurfsphase äusserst interessante Möglichkeiten für eine globale Kommunikationskampagne.

Verantwortlich bei Havas Village Schweiz: Nathalie Diethelm (CEO Village), Sarah Hammami (COO); Media: Adrian van Velsen (Head of Strategy), Peter Stirnemann (Senior Account Director), Jasmin Siahpoush (Digital Account Director); Creative: Gabriel Mauron (Creative Director, Co-managing director Geneva), Arnaud Gerats (Copywriter), Antoine Karpat (Senior Copywriter), Simeon Brandner (Senior Art Director), Camille Delesalle (Co-managing director Geneva), Roxane Roullier (Head Of Communication), Marion Vossen Project Manager. (pd/wid)