Publiziert am 06.05.2024

Die Kampagne #ThurboLeben der St. Galler Agentur Kernbrand zeigt das Leben als Lokführerin und Lokführer bei der Ostschweizer Regionalbahn Thurbo. In einer Vielzahl von Filmen und Sujets entdecken Quereinsteiger das #ThurboLeben, schreibt Kernbrand in einer Medienmitteilung.

In und an den Zügen machen humorvolle Headlines auf den Beruf aufmerksam. Die einzigartigen Perspektiven aus der Führerkabine lassen sich dank GoPro-Videos erleben. Und auch das Lokpersonal selbst kommt in Kurzvideos zu Wort und gibt Einblicke in seinen Berufsalltag.

Ausgestrahlt wird sie stufenweise in Ostschweizer Kinos, DOOH, Social Media und an den Zügen selbst. Alle Massnahmen führen auf die Landingpage thurboleben.ch. Dort finden Interessenten alle Infos zum Berufsbild und zur Ausbildung und können sich für die Online-Informationsanlässe anmelden. (pd/nil)