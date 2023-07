Im Rahmen der neuen Kampagne der Vaudoise Versicherungen erweitert Franz&René seine Aktivitäten auf das Sponsoring des Montreux Jazz Festival, bei dem der Versicherer seit dreizehn Jahren Main Sponsor ist, wie es in einer Mitteilung heisst. Ziel war es ein Konzept zu entwickeln, das die Tonalität und Identität von Vaudoise zum Leben erweckt und gleichzeitig eine Verbindung zu der Atmosphäre in Montreux herstellt.

Die Kampagne soll Erinnerungen an Momente wecken, die die Festivalbesucherinnen und -besucher erlebt haben oder noch erleben werden. Visuell sollen die verschiedenen Muster die Stimmung am Montreux Jazz Festival widerspiegeln und sind inspiriert durch Wasser, Natur und Musik, heisst es weiter. In den Texten werden typische und einzigartige Momente des Festivals erwähnt, die mit der neuen Tonalität der Marke übereinstimmen.

Die Kampagne wird in der ganzen Westschweiz, speziell in Montreux und rund um das Festival in OOH, DOOH, POS und digital ausgestrahlt. Auch das Vaudoise Deck erscheint in einem neuen Look für die diesjährige Ausgabe des Festivals. Zudem produziert das Radio LFM am 3., 6., 11. und 14. Juli zwischen 17.00 und 19.00 Uhr vier Sondersendungen auf dem Deck.

Was den Sound betrifft, sorgt die Vaudoise gemäss Mitteilung für gebrandete Earplugs, die auf dem ganzen Festival-Areal verfügbar sind. Ausserdem hat sie zusammen mit dem Montreux Jazz Festival eine Spotify-Playlist zusammengestellt.

Verantwortlich bei Franz&René: Valérie Pecalvel (Strategic Direction), Luciano Gerber (Client Service Direction), Vincent Eichenberger (Senior Berater & Digital Spezialist), Eric Kohler (Art Director), Stéfanie Flückiger (Multimedia Designer), Yannic Sommer (Multimedia Designer), Audrey Grossenbacher (Grafik Designer). (pd/yk)