Lürzer’s Archive präsentiert alle vier Monate die kreativsten Kampagnen des weltweiten Werbeschaffens. Das streng kuratierte Magazin erscheint in 68 Ländern und gilt als internationale Benchmark bei Agenturen und Auftraggebern. Ruf Lanz ist in der soeben erschienenen Ausgabe 3/2023 gleich mit vier Kampagnen vertreten, wie die Zürcher Agentur mitteilt.

Zum ersten mit der Kampagne «Cool down in the museum» fürs Haus Konstruktiv. Im Hitzesommer 2023 lud Ruf Lanz die Bevölkerung zur Abkühlung ins Museum ein. Mit Schweizer Glacé-Klassikern, die in ihrer radikalen Reduktion an konkrete Kunst erinnern.











Zum zweiten mit der Kampagne «Servierglocken» für Hiltl. Damit grenzt sich der Vegi-Pionier, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1898 zurückreichen, von den vielen Nachahmern ab, die nur Selbstbedienung und Take Away anbieten.





Zum dritten mit der Kampagne «Tierrechte verdienen mehr Aufmerksamkeit» für die Stiftung Tier im Recht. Eine schnelle, gewitzte Reaktion auf den Medienrummel um Donald Trump, der als erster Ex-Präsident in der US-Geschichte angeklagt wurde.



