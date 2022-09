Die Verrechnungssteuer auf Zinserträgen von Obligationen benachteiligte die Schweiz und vertreibe die Finanzierung von Unternehmen ins Ausland, wie es in einer Mitteilung heisst. Bundesrat und Parlament wollen diesen «Missstand» korrigieren. Die «gezielt wirksame» Reform soll Geschäfte, die heute wegen der Verrechnungssteuer im Ausland stattfinden, in die Schweiz zurückholen.

Damit würden auch verlorene Steuereinnahmen und Arbeitsplätze in die Schweiz zurückkommen. Denn heute seien Schweizer Unternehmen faktisch gezwungen, im Ausland Kapital für Investitionen aufzunehmen. Das soll sich gemäss Mitteilung ändern: «die Schweiz soll nicht länger Steuern, Arbeitsplätze und AHV-Beiträge ins Ausland verschenken».

Die Zürcher Kreativagentur Die Antwort wählte laut Mitteilung einen Ansatz, der nicht auf Drohgebärden zurückgreife, wie wir sie von Abstimmungskampagnen aus der Vergangenheit kennen würden. Sie sei es metaphorisch angegangen. Bereits die von Rod Kommunikation entwickelte Ja-Kampagne zur Verrechnungssteuerreform des Wirtschaftsverbands SwissHoldings setzt auf eine «unaufgeregte Tonalität» (persoenlich.com berichtete).

Die aktuelle Rechtslage verscheuche Unternehmen, wie es weiter heisst. Und damit Arbeitsplätze und Kapital. Diese Interpretation sei übersetzt worden in ein «bildgewaltiges Abstimmungsvisual, das auffällt, Emotionen weckt und in Erinnerung bleibt».

Die Botschaft sei klar. Die Headline verbinde Sujet mit Abstimmungsempfehlung und verleihe Nachdruck. «Das Plakat findet grossen Anklang», wie es in der Mitteilung weiter heisst. Verschiedene Parteien würden derzeit das Kampagnensujet dabei für ihre eigenen Kampagnen adaptieren.

Die schweizweite Abstimmungskampagne sei nicht nur auf Plakaten zu sehen, sondern werde crossmedial ausgestrahlt. Die Vogelscheuchen würden sogar in Natura eingesetzt und an Abstimmungsveranstaltungen sowie Medienanlässen in der ganzen Schweiz verwendet. (pd/tim)