TBWA\Zürich: Mit Vulvatörtchen gegen Genitalverstümmelung

Weibliche Genitalverstümmelung gehört vielerorts zum Ritual der Initiation vom Mädchen zur Frau. Doch das Ritual ist für die Betroffenen kein Grund zum Feiern: Meist leiden sie ein Leben lang unter den Folgen der Beschneidung. Um das Bewusstsein für das nach wie vor weit verbreitete Ritual zu schärfen, hat TBWA\Zürich für Terre des Femmes eine aufrüttelnde Kampagne entwickelt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Während andere Mädchen mit einem Kuchen einen wichtigen Meilenstein in ihrem Leben feiern dürfen, wartet auf andere die Klinge. Symbolisch dafür stehen gemäss Mitteilung die Vulvatörtchen, die sich auf Social Media in den letzten Jahren nicht nur unter Feministinnen als beliebtes Sujet und Partygag etabliert haben. Diese fröhliche und positive Atmosphäre steht im schmerzhaften Kontrast zu den Fakten ums Thema weibliche Genitalverstümmelung in Headlines und Longcopies.

Die Kampagne startete am 7. Mai, dem Internationalen Tag der genitalen Selbstbestimmung und wird weiterhin auf Social Media und OOH ausgerollt.

