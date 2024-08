Nach erfolgreichem Pitch um das Jahresmandat für das Luxuswarenhaus Globus, präsentiert die Kreativagentur Mona und Mateo ihre erste Arbeit. Die Sommerkampagne nutzt den diesjährigen Aufwind der Olympiabegeisterung und lässt dazu prächtige Fahnen steigen. Das Motto «Win the summer» bringe dabei zum Ausdruck, dass Dank dem gediegenen Angebot von Globus jeder Moment in der schönsten Jahreszeit zum Goldfavoriten wird, heisst es in der Mitteilung.

Das vielfältige Angebot spiegelt sich auch in der Visualisierung wider. Für jede der sieben Globus-Abteilungen weht eine eigene Fahne; ganz real an und auf sämtlichen Globus-Standorten sowie als Plakate und digitale Werbemittel auf den unterschiedlichsten Kanälen. Die Kampagne ist seit dem 23. Mai im Einsatz. (pd/wid)