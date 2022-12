Ticketcorner startet in den Ski-Winter und setzt bei der neuen Ski-Kampagne mit einer der ganz grossen Stars von Swiss-Ski auf: Wendy Holdener begleitet zusammen mit dem Ticketing-Unternehmen viele Wintersportlerinnen und Wintersportler im virtuellen und realen Raum in der Schweiz. «Die erneute Zusammenarbeit mit Ticketcorner und die coole Kampagne machen mich sehr stolz. Ich hoffe, dass wir damit vielen Skifahrerinnen und Skifahrer die schönen Pisten der Schweiz näherbringen können», lässt sich die Olympiasiegerin und Weltmeisterin in einer Mitteilung zitieren.

Konzeption, Text und Werbemittel-Gestaltung der diesjährigen Ski-Kampagne wurden bei Ticketcorner inhouse erstellt. Das zweigeteilte Sujet zeigt zum einen mit der Bergkulisse die «wunderschöne Welt» des Wintersports. Auf der anderen Seite steht der digitale Raum, in welchem sich jede und jeder «ganz einfach per Smartphone ein Skiticket beschaffen kann. Egal wann und wo».

Oliver Niedermann, CEO von Ticketcorner, sagt laut Mitteilung: «Die neue Kampagne ist ein Hingucker und sie unterstreicht die hohen digitalen Kompetenzen von Ticketcorner. Wir freuen uns riesig, damit in die neue Skisaison zu starten und sind zuversichtlich, dass der Winter 2022/23 erfolgreich wird.»

Ski-Partnerkreis erweitert

Ticketcorner Ski darf in der neuen Saison auch einen neuen Partner begrüssen, wie es weiter heisst. Neben Cornèrcard und Raiffeisen hat die Mobiliar ihren Ticketshop erweitert und bietet seit dem 1. November 2022 zusätzlich zu Event-Tickets auch rabattierte Tages-Skitickets in über 20 Skigebieten an. «Wir sind überzeugt, dass wir mit der neuen Partnerschaft den Onlinevertrieb von Skitickets weiter vorantreiben werden», wird Serge Grand, Director Ski bei Ticketcorner, in der Mitteilung zitiert.

Auf ski.ticketcorner.ch und der Ticketcorner-Ski-App finden Wintersportbegeisterte laut Angaben des Ticketing-Unternehmens Skitickets für über 60 Skigebiete. Die Wintersportfans würden laufend von «attraktiven Angeboten» profitieren. «Nicht zuletzt dank dem ausgefeilten Dynamic Pricing», wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Verantwortlich bei Ticketcorner: Pascal Zogg (Gesamtverantwortung), Gloria Kobelt (Text & Konzept), Melanie Hiltl (Grafik), Carmen Schaffner (Mediaplanung); Fotograf: Tobias Stahel; verantwortlich bei All In Production (Fotoproduktion): Dhondup Tersey; Postproduktion: Lorenz Wahl. (pd/tim)