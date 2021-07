Hillton: Mit wenig Gepäck und leichter Kleidung

Die Film- und Fotoproduktion Hillton hat einen Onlinefilm und eine Fotoserie für die Schweiz Outdoormarke Mammut produziert, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Kampagne bewirbt die neue Speedhiking-Kollektion von Mammut.

«Speedhiking ist eine Sportart zwischen Wandern und Trailrunning. Sie wird von Personen ausgeübt, die länger und weiter gehen wollen», wird Martijn Jegerings, Head of Brand Strategy, in der Mitteilung zitiert. «Minimalismus in Bezug auf Gepäck und eine leichte Ausrüstung sind also ein Muss.»

Der Film begleitet einen Speedhiker zwei Tage lang auf einer Wanderung durch die Tessiner Alpen. Mittels Voice-Logs des Protagonisten merkt der Zuschauende, dass es dem Wanderer darum geht, in kurzer Zeit möglichst viel Strecke zurückzulegen und dabei trotzdem ein schönes Erlebnis zu haben.





«Wegen der Corona-Situation, war es nicht möglich, ausserhalb der Schweiz zu produzieren», heisst es bei Hillton, «und da wir im Oktober drehen mussten, standen uns in den Bergen nur eine handvoll Locations, die noch nicht komplett schneebedeckt waren, zur Auswahl.»

Verantwortlich bei Mammut: Martijn Jegerings (Head of Brand Strategy) & Tim Armbruster (Digital Art Director); verantwortlich bei HILLTON (Filmproduktion): Mona Bertschinger (Produktion), Animals (Konzeption, Regie & Schnitt), Fabio Tozzo (Kamera), Joseph Bicknell (Colorist), Company 3 (Post Production Studio), Das Alte Lager (Retouch), Pablo Nouvelle (Musikkomposition), Jingle-Jungle (Sound Design & Vertonung). (pd/lom)