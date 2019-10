Ruf Lanz: Mit zwei Kampagnen in «Lürzer’s Archive»

Im Zwei-Monats-Rhythmus veröffentlicht «Lürzer’s Archive» die kreativsten Kampagnen der internationalen Werbewelt. In die aktuelle Ausgabe 05/2019 haben es gleich zwei Kampagnen von Ruf Lanz geschafft, wie die Zürcher Kreativagentur in einer Mitteilung schreibt: Zum einen die Lancierungskampagne für den vegetarischen Bio-Babybrei, den Hiltl in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Startup Yamo entwickelt hat.

Zum anderen die Imagekampagne fürs Museum Haus Konstruktiv: Sie erinnert die Manager in den umliegenden Geschäftsvierteln anhand ihrer Terminkalender daran, sich doch mal eine Pause von der ganzen Hektik zu gönnen: mit konkreter Kunst ganz in der Nähe (persoenlich.com berichtete).







«Lürzer’s Archive» erscheint in 68 Ländern. (pd/eh)