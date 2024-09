Publiziert am 24.09.2024

Mit einer grossen Auswahl an Stoffen, Passformen und Accessoires ermöglicht es Jucan seiner Kundschaft, für jede Gelegenheit stilvoll gekleidet zu sein. Diese Vielfalt hat die Agentur Andfrank in zwei Werbefilmen inszeniert, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.

In einem Film testet der ehemalige Fussballprofi und heutige Blue-Sport-Experte Mladen Petrić sein Outfit während der Ausübung seines früheren Berufs – und erklärt es als vollkommen geeignet.

Der zweite Film begleitet drei junge Protagonisten auf der Suche nach dem idealen Look für unterschiedliche Anlässe – auch hier hat Jucan sofort eine passende Lösung parat.

Neben den zwei Filmen, die im TV, als OLV und auf Social Media zu sehen sind, wurden auch modische Sponsoring-Billboards produziert, die die Champions- und Europa League Spiele auf dem Privatsender Blue TV einleiten. Denn Jucan ist auch diese Saison offizieller Ausrüster des Moderatoren- und Expertenteams von Blue TV. (pd/nil)