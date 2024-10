Blueheart: Mobile-Ticketing fürs Postauto

Publiziert am 03.10.2024

PostAuto setzt vermehrt auf die digitalen Möglichkeiten des Ticketkaufs – und dabei unter anderem auf eine App, die sehr viele Menschen in der Schweiz bereits auf ihrem Handy haben: die SBB Mobile App, heisst es in einer Mitteilung.

Die Aarauer Agentur Blueheart hat PostAuto mit einer Kampagne dabei unterstützt, die Möglichkeiten des Mobile-Ticketing weiter bekannt zu machen. Dabei stehen zwei Möglichkeiten im Fokus: der Ticketkauf via Fahrplansuche und die bestechend einfache Funktion Easyride, bei der man ganz einfach per Swipe eincheckt, ans Ziel reist und dort per Swipe wieder auscheckt. Dabei wird automatisch der günstigste Tarif berechnet.

Blueheart hat im Rahmen der Kampagne zwei 40-sekündige Videos konzipiert und umgesetzt (jeweils Deutsch und Französisch), die den Kaufprozess per SBB Mobile App in eine kleine Story verpackt aufzeigen. Aus dem Material sind ausserdem 10-sekündige Social Media Story Ads, YouTube TrueView Ads sowie Livesystems-Screenvideos entstanden. Auf Hängekartons in den Postautos wird zusätzlich analog auf die beiden Mobile-Ticketing-Varianten aufmerksam gemacht. (pd/wid)