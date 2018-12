Publicis: Momente, die bleiben sollen

Reiseerlebnisse gehören zu den Momenten im Leben, die uns für immer bleiben und unsere Persönlichkeit bereichern. Doch, warum ist das so? Und was genau passiert mit uns auf Reisen? Swiss hat es sich zur Aufgabe gemacht, Antworten auf diese Fragen zu finden. So habe die Airline eine internationale GfK-Studie zum Thema Reiseerinnerungen in Auftrag gegeben und diese durch Lutz Jäncke, den renommierten Neuropsychologen der Uni Zürich, analysieren lassen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Der spannende und informative Content wurde auf der Microsite swiss.com/moments veröffentlicht, und unter anderem in diesem Video zusammengefasst:

In einem weiteren Schritt hat Publicis Zürich für Swiss eine Filmserie geschaffen, welche die theoretischen Erkenntnisse von Professor Jäncke in der Praxis aufzeigt. Entstanden sind drei emotionale Dok-Filme, bei denen Leute auf Reisen begleitet wurden, die sie schon lange einmal machen wollten. Die Zuschauer können miterleben, wie Momente auf Reisen entstehen, die unvergesslich sind. Und sich so inspirieren lassen, selber bleibende Momente zu erleben. Die unterhaltsamen Filme werden mittels kurzen Teasern im Fernsehen, im Kino und Online beworben. Die drei bis vierminütigen Langversionen laufen auf den Social-Media-Kanälen von Swiss sowie swiss.com/moments.



