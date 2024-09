Publiziert am 11.09.2024

Im Mittelpunkt der neuen «Back-to-School»-Kampagne von Yardbird stehen die beliebten Moorhühner. Schülerinnen und Schüler, Lernende sowie Studierende gehen im Restaurant auf Moorhuhnjagd. EDiii durfte dieses Konzept entwickeln, das die junge Zielgruppe aktiviert und gleichzeitig die Markenwerte von Yardbird wirkungsvoll vermittelt.

Yardbird Southern Fried Chicken, betrieben von Autogrill by Avolta, ist das dritte Restaurantkonzept des Ehepaars Thomas und Kirtanya von Matt, Inhaber der Von Matt Hospitality Group (VMHG). Die VMHG betreibt mehrere Restaurants, hauptsächlich in Zürich, darunter The Bite Gourmet Burger Restaurant, Brisket Southern BBQ & Bar und LA Brea SoCal Tacos.

Im Yardbird am Zürcher Hauptbahnhof können Schülerinnen und Schüler, Lernende sowie Studierende den gesamten September lang das bekannte Spiel «Moorhuhn» auf einer Playstation 1 spielen. Wer hierbei den Highscore erzielt, gewinnt ein Essen für sich und seine Freunde. Parallel dazu läuft eine unterstützende Kampagne auf den Social-Media-Kanälen von Yardbird.

Die Agentur EDiii war für die Entwicklung der Idee sowie für die Konzeption und Produktion (Foto & Video), das Design, die Entwicklung und die Mediaplanung verantwortlich, einschliesslich der Motion Designs für die Screens und Bestellautomaten. Darüber hinaus richtete sie am Point-of-Sale eine Retro-Gaming-Zone ein und erstellte ansprechenden Social-Media-Content. (pd/cbe)