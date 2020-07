Jung von Matt/Limmat: Morrow startet im August in Zürich

Mit Morrow entstehe auf dem Platz Zürich «eine Business Building Boutique, die Unternehmen hilft, sich auf die Zukunft auszurichten, Ideen agil zu entwickeln und diese in smarte Produkte und Services zu übersetzen», schreibt JvM/Limmat in einer Mitteilung. Das Leistungsangebot umfasse im Wesentlichen vier Felder: Strategy & Ideation, Prototyping & Validation, Execution & Development sowie Growth & Impact.

Geführt wird das Unternehmen von den beiden Mitgründern Niclas Delfs und Robert Iken. «Durch unsere langjährige Erfahrung in der Beratungs- und Innovationsbranche und unserem interdisziplinären und internationalen Netzwerk ist es uns möglich, Unternehmen in der Entwicklung einer strategischen Vision aber vor allem auch in der Umsetzung dieser Vision in eine effektive Marktrealität aktiv und passgenau zu unterstützen. Wir sehen uns dabei als unternehmerische Partner und weniger als klassische Berater», lässt sich Delfs zitieren. Iken ergänzt: «Wir bringen unsere Erfahrung aus Startup- und Corporate-Welt zusammen und kombinieren unternehmerischen Tatendrang mit strukturierter Methodik und strategischem Denken.»

Morrow setzt sich aus einem Team von Venture Architects, Product Ownern und Experience Designern zusammen. Es will unter anderem auf Daten-Tools und evidenzbasierte Methoden aufbauen, wie etwa digitale Kaufsimulationen oder Untersuchung der Micro-Conversions auf Basis von Prototypen. (pd/eh)

Morrow startet ab August 2020 in Zürich.