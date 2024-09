Thjnk Zürich: Mr. Bean als Maître Chocolatier von Frey

Publiziert am 23.09.2024

Zuerst sieht man ihn nur von hinten, wie er sich seine Kochmütze zurechtrückt. Gekonnt knackt er seine Finger in die Kamera und gibt den Blick auf sein Gesicht frei: Sir Rowan Atkinson – alias Mr. Bean – spielt in der neuen Migros-Werbung für Frey, teilt die Agentur Thjnk Zürich am Montag mit.

Im Verlauf der kleinen Werbeepisode versucht der Brite auf unterschiedliche absurde Arten, die Frey-Schokoladentafel zu verbessern. Doch es gelingt ihm nicht. Am Ende kommt er zur Einsicht, die Schokolade ist perfekt so, wie sie ist. Die Botschaft erscheint: Frey – Chocolat ohne Trallala.

Für Migros und Thjnk sei die Verpflichtung von Sir Rowan Atkinson, der Inbegriff des britischen Humors und der «physical comedy», ein «grosser Coup», schreibt die Agentur. Der Schauspieler mache selten Werbung. Ausserdem waren die Komik von Mr. Bean und Blackadder kulturelle Phänomene der 1990er Jahre. Seit 2002 erscheint Mr. Bean zusätzlich als Cartoon-Serie und hat somit eine neue junge Zielgruppe erreicht.

Der Film wird im Kino, im TV, DOOH, online und in Social Media in verschiedenen Versionen und Längen zu sehen sein. (pd/spo)