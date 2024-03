Interdiscount: Nach Shitstorm wird Werbung entfernt

von Sandra Porchet

«Wir bieten mehr Service als Ihre Ex»: Mit dem Spruch wirbt Interdiscount an verschiedenen Orten. Ein Bild davon hat ein User am Dienstag mit Empörung auf LinkedIn gepostet und als «misogyn» scharf kritisiert. «Sprache. Schafft. Realität», heisst es in dem Beitrag.

Das Sujet ist Teil einer Kampagne, die intern entwickelt wurde, sagt Mediensprecherin Salome Balmer am Mittwoch auf Anfrage. Insgesamt umfasst sie sieben Sujets mit dem Ziel, auf Service, Beratung und Omnichannel-Ansatz hinzuweisen.

Die kontroverse Headline hätte auf die Mitbewerber abzielen sollen, welche Verkaufsstandorte schliessen und sich aus dem Markt zurückziehen, erklärt Balmer. «Mit dieser Aussage wollten wir niemanden diskriminieren und bitten um Entschuldigung.» Das eine Sujet hat so viel Kritik geerntet, dass der Elektrohändler sich entschieden hat, dieses nun überall zu entfernen.

Beschwerde bei der Lauterkeitskommission

Auf Kosten von Ex-Partnern zu werben, ist heikel. Das weiss auch der Versicherer Smile. Gegen ein Plakat mit dem Spruch «Ex getroffen. Mit Auto.» wurde bei der Lauterkeitskommission Beschwerde eingereicht (persoenlich.com berichtete).

Die Kommission hat die Beschwerde in November allerdings abgewiesen. In diesem Fall sei der Begriff «Ex» geschlechtsneutral, weshalb sich die Aussage nicht auf eine bestimmte Geschlechterkonstellation beziehen lasse, erwog die Kommission. Die Gesamtaufmachung und das markante Emoji würden es klar machen, dass die Aussage nicht ernstgemeint sei.