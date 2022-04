Das Kernstück der Kampagne bilden in der ersten Welle drei Visuals, umgesetzt als Sujet und Mini-Film. Anhand der liebevoll gestalteten Sujets wird gemäss Mitteilung verdeutlicht, was die Alternative Bank Schweiz (ABS) von konventionellen Banken unterscheide. Sie strebe nicht nach Gewinnmaximierung, sondern danach, mit ihren Produkten die grösstmögliche positive Wirkung in der Realwirtschaft zu erreichen.

Die ABS verstehe sich dabei als Verbündete in der Sache, denn ihr übergeordnetes Ziel sei das gleiche wie das ihrer Kundschaft: ein weltverträgliches Wirtschaften. Durch die Kampagne soll die Zielgruppe die Bank als die «Partnerin für die Finanzierung» und als «aktive Gestalterin einer weltverträglichen Zukunft» wahrnehmen. Kundinnen und Kunden profitierten dabei von der hohen Expertise der ABS in dem Bereich und könnten darauf vertrauen, dass die Bank hinsichtlich der Werte und Ausschlusskriterien keine Kompromisse eingehe.

Konzipiert und umgesetzt hat die Kampagne die Zürcher Kommunikationsagentur Art.I.Schock. Diese hat ein Postkartenset und Roll-ups gestaltet, welche die ABS auf ihren eigenen Veranstaltungen und jenen von Partnerinnen und Partnern einsetzt. Vorgesehen sind gemäss Mitteilung auch eine Inserate- und Bannerkampagne sowie eine zweite Welle mit weiteren Werbemitteln zu einem späteren Zeitpunkt.

Verantwortlich bei der Alternativen Bank Schweiz: Rico Travella, Leiter Marketing & Kommunikation; verantwortlich bei Art.I.Schock: Sylvia Brüggemann (Konzept, Text, Beratung), Lukas Koller (Grafik, Animationen), Florence Schaffter (Illustrationen). (pd/tim)