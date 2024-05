Publiziert am 31.05.2024

Am 23. August 2024 startet an der Ad School der nächste Lehrgang Kreation und Strategische Planung, heisst es in einer Mitteilung. Wiederum mit Dozierenden aus der Branche – darunter Peter Felser, Livio Dainese, Mona Fluri, Sandy Pfuhl, Dennis Lück, Mirjam Hauser, Nicole Hoefer-Wirwas, Marc Schwenninger, Gordon Nemitz oder Peter Brönnimann, sowie eine Vielzahl von Digitalspezialisten, unter anderem Tobias Zehnder, Michelle Scholz, René Schwarz, Dan Nessler oder Tom Zeller.

Die Inhalte des diesjährigen Studiengangs seien so gewählt, dass das Spannungsfeld, in dem sich die kommerzielle Kommunikation heutzutage bewege, abgebildet und umfassend behandelt werden könne: Strategie, Kreation, Ideen und Umsetzung, Brand Experience, PR/Publicity, Media, Präsentationstechnik, Kommunikationsrecht, Markt- und Trendforschung sowie KI im kreativen Prozess.

CAS in Kreation und Strategischer Planung

Die Studierenden erhalten einen umfangreichen und praktischen Einblick in die kreative und strategische Arbeit von Kommunikationsspezialisten. Die Ausbildung umfasst Vorlesungen und praktisches Arbeiten, Aufgaben werden selbstständig, im Team und auch im interaktiven Austausch zwischen den beiden Vertiefungsrichtungen gelöst. Eine interdisziplinäre gemeinsame Abschlussarbeit rundet die Lehrgänge ab.

Der Lehrgang der Ad School wird von der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich als «Certificate of Advanced Studies Kreation und Strategische Planung» mit 15 ECTS-Punkten anerkannt.

Zur Ad School zugelassen werden talentierte Kreative sowie ebensolche Personen, welche in der Strategischen Planung und/oder Beratung tätig sind und über mindestens zwei Jahre studienrelevante Berufserfahrung verfügen. (pd/wid)

Die Ad School ist eine Kooperation der führenden Branchen-Verbände ADC Switzerland und Leading Swiss Agencies und der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich. (pd/wid)