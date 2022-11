Während die drei Smile-Influencer Zeki, Pietro und Sepp einen Fussballmatch schauen, werden sie unerwartet mit nackten Tatsachen in Form eines Flitzers konfrontiert, was in einem Haushaltsschaden und einer kleineren Verfolgungsjagd endet. Zu sehen ist der Spot im TV, als Pre-Roll auf Onlineportalen und auf Social Media.



Zudem hat PAM noch ein Sujet für Plakat- und Onlinebanner-Schaltungen kreiert, welches die Frisuren der Nati-Spieler versicherungstechnisch aufgreift.

Verantwortlich bei Smile: Pierangelo Campopiano (CEO), Joséphine Chamoulaud (Head Marketing und E-Commerce), Ivana Gonzalez (Projektleitung Digital Marketing); verantwortlich bei PAM Advertising: Parvez Sheik Fareed, Miro Pfister (Gesamtverantwortung und Creative Direction); verantwortlich bei Maybaum Film (Produktion): Jesse Meyer (Produktionsleitung), Richy Hafner (Regisseur), Nikolas Reigel (Kamera); verantwortlich bei Mediaeffects (Mediaagentur TV): Myrtha Hafner (Inhaberin); verantwortlich bei nova impact (Mediaagentur DOOH): Sandra Fehr (Managing Partner), Marcel Bieri (Senior Media Consultant). (pd/cbe)