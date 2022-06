ASW: Nadine Huggel zur neuen Präsidentin gewählt

Die Generalversammlung ging am 10. Juni 2022 im «Caribbean Village» an den Gestaden des Sempachersees über die Bühne. In seiner Einleitung konnte der Präsident Ivan Zumbühl (Agentur syn, Stans) die beiden Corona-Jahre 2020 und 2021 nochmals Revue passieren lassen und feststellen, dass zahlreiche Mitglieder sehr gute Geschäftsjahre hinter sich haben, einige sogar «die besten Jahre ever».

Auch das Agenturnetzwerk ASW habe sich nach seinem Relaunch im Herbst 2020 prächtig entwickelt, heisst es in der Mitteilung. Dies nicht zuletzt deshalb, weil alle Mitglieder zwei anspruchsvolle Jahre bei erstaunlich guter betriebswirtschaftlicher Gesundheit gemeistert hätten.

Transparenz-Standard «Wertekodex»

Als wertvolle Hilfe in turbulenten Zeiten hat sich der «Wertekodex» des Agenturnetzwerks erwiesen. «Gerade in Zeiten von Verunsicherung und Neuorientierung sind verlässliche Werte gefragter denn je» ergänzte Ivan Zumbühl seine Ausführungen.

«Auftraggeber haben sich vermehrt bei Agenturen wohl gefühlt, die sich selber nicht so wichtig nehmen, die aber für Grundwerte einstehen, die vor zwei Jahren noch als nahezu unbedeutend galten.» Es scheint sich in der Summe ausbezahlt zu haben, dass alle Mitglieder-Agenturen diesen «Wertekodex» unterzeichnet haben.

Im Herbst 2021 konnte das Agenturnetzwerk das «Nachhaltigkeits-Zertifikat» lancieren. Es ergänzt den «Wertekodex» und legt verbindlich fest, wie die Netzwerk-Agenturen ihre ökologische, ökonomische und soziale Verantwortung wahrnehmen.

Insbesondere die Öffentliche Hand sowie zahlreiche NGO's und nachhaltig orientierte Unternehmen aus der Privatwirtschaft schätzen diese Verpflichtungen und erhalten damit eine verlässliche Handhabe bei der Vorauswahl von geeigneten Agentur-Partnern.

Rochade im Vorstand

Die unveränderte personelle Zusammensetzung des bisherigen Vorstands wurde von den Mitgliedern bestätigt, ebenso wie eine formelle Rochade: Der bisherige Präsident Ivan Zumbühl wurde als Vizepräsident gewählt und das bisherige Vorstandsmitglied Nadine Huggel (Reaktor, Aarau) als neue Präsidentin. (pd/wid)