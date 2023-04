Bodin Consulting

Die SI geht näher zu Stars und Sternchen

Die Nähe der Schweizer Illustrieren zu Prominenten wird in einer neuen Werbekampagne illustriert.

Kein Medium zeigt Persönlichkeiten und Prominente so nah im privaten Umfeld und in verschiedenen Lebenswelten wie die Schweizer Illustrierte. Diese Nähe der SI wird nun in einer neuen Werbekampagne illustriert.