Publiziert am 26.06.2024

Eichhof hat die Fussballnati und ihre Fans auf allen Wegen angefeuert: Während den Spielen der Schweiz gegen Ungarn, Schottland und Deutschland wurden in Luzern, Köln und Frankfurt in den Bahnhöfen, Flughäfen und auf den Wegen zu den Stadien Plakate mit verschiedenen Botschaften platziert. Mit Headlines wie «Kilt oder Tabelle: Schottland unten ohne», «Gegen die Schweiz beisst Deutschland auf Granit», «Der Schweizer Sommer hält, was er verspricht» oder «Fährt sogar in Deutschland pünktlich ein» wurden die beiden Städte während den Nati-Spielen in Eichhof-Gelb gehüllt. In Echtzeit wurde mit Onlinebannern auf die Resultate reagiert.

Doch was wäre Fussball ohne ein kühles Bier? Darum wurde für die Nati-Fans auf dem Fanmarsch in Köln beim ersten Spiel der Schweiz sichergestellt, dass sie nicht Kölsch trinken müssen, sondern sich auf ihr Bier verlassen können. Die Freibier-Aktion kam bei den Fans laut einer Mitteilung so gut an, dass sich ein Schweizer sogar in einem SRF-Interview dafür bedankte.

Eichhof selbst verteilte vor dem Stadion im grossen Stil einen Schluck Heimat: 5000 Dosen sind insgesamt ausgehändigt worden. Dies ist auch den KölnerInnen aufgefallen, so meldete beispielsweise die Plattform Express: «Tatsächlich hatten zahlreiche Schweizer Fans ihr eigenes Bier mitgebracht. Dosen der Eichhof-Brauerei lagen an der Strasse. Warum die Schweizer ihr eigenes Bier dabei hatten, ist nicht bekannt. Ob Kölsch den Fans nicht schmeckt?» (pd/cbe)